Pomaly sa blíži čas stužkových slávností, ak to, samozrejme, pandemická situácia koronavírusu dovolí. Seriáloví študenti z obľúbeného markizáckeho Pána profesora si ju užijú naplno už dnes. Zatiaľ čo zábava študentov je v plnom prúde a spievajú a tancujú na kapelu U2, Samo Vozár (Tomáš Maštalír) s Klaudiou (Gabika Marcinková) sa nenápadne vytratia do školského skladu. A čo čert nechcel, oddajú sa tam divokému sexu. Gabika opäť predvedie sexi krivky iba v podprsenke. Po chvíľke ich zvolávajú na pódium, no ich nikde. Ako to celé dopadne, uvidíte v seriáli Pán profesor už dnes večer od 20.30 hod. na Markíze.

Gabika Marcinková Zdroj: NORBERT SKALIČAN

