Manželov Zuzanu a Reného síce sudca nevzal do väzby, no prokurátor podal proti tomu sťažnosť a uplynulý štvrtok sa malo opäť rozhodovať o ich osude. Nakoniec prišiel veľký zvrat, prokurátor vzal sťažnosť späť a súd sa zrušil. Obaja tak budú stíhaní na slobode.

Zuzana Plačková a jej manžel René krátko po prepustení. Na fotke so svojím právnikom. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Nie div, že manželom sa okamžite zlepšila nálada a hoci ešte nie je všetkému koniec, mali dôvod na oslavu. Zuzana a René sa už presťahovali do ich nového domu v Miloslavove, kde im to nedávno prehľadávala NAKA, kúpili si miniprasiatko a Plačková sa nevedela dočkať, kedy tam pozve rodinu a kamarátov. Niekoľko dní usilovne zháňala nové hrnce, v ktorých by im pripravila hotové hody a netrpezlivo čakala na luxusnú objednávku. Manželia si totiž kúpili hriešne drahú súpravu príborov, tanierov a pohárov značky Dior. Keď jej zazvonil kuriér so škatuľami, Zuzana sa vrhla na prípravu prvej kolaudácie.

Dom Zuzany a Reného v Miloslavove. Zdroj: Matej Kalina

Uplynulý piatok k nim zavítala rodina a priatelia. Zuzanina mama Veronika, sestra s dcérami, Plačkovej švagor, ale aj blízki známi, medzi ktorými bol známy kaderník či mama modelky Dominiky Ducovej. A keďže Zuzanina mama miluje kapelu Cico Band, jej dcéra neváhala a hudobníkov s celou aparatúrou zavolala do ich nového domu. V piatok večer si tak všetci užili poriadny bašavel a na domácom parkete sa predviedla aj pani Plačková staršia.