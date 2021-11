Santa Claus zachráni choré dievčatko

Pokojný tichý Štedrý večer na oddelení traumatológie naruší príchod nezvyčajného pacienta – Santa Clausa, aby priniesol sestričkám trochu vianočnej radosti. Kým čaká na vyšetrenie, v čakárni sa spriatelí s dievčatkom, ktoré trávi Vianoce na nemocničnom lôžku, a prezradí „Santovi“ vianočné želania – mať rodičov (keďže je sirotou zo sirotinca) a tiež balerínky. Santa sa neskôr od Táne dozvie, že dievčatko trpí osteosarkómom a v nemocnici čaká na urgentný zákrok, ktorý jej má zachrániť nohu. Operácia sa však odkladá, lebo nemocnici chýba krv jej krvnej skupiny.

Vianočný diel Sestričiek. Zdroj: tv markíza

A tak Santa urobí vianočný „zázrak“ – zavolá bratov do nemocnice, aby darovali krv na operáciu dievčatka, a medzitým sa sestričkám podarí splniť jej vianočný sen, hoci obchody sú už zatvorené. Sestrička Jana prinesie z domu pár balerín. A tak je Štedrý večer v nemocnici prežiarený detskou radosťou a veselým smiechom. Dievčatko sa chce poďakovať Santovi za jeho dary, a tak mu zaspieva vianočnú koledu s celým oddelením. Neodolá ani večne zachmúrený Chromík, ktorý vôbec nie je vianočný typ. A tak tá pravá vianočná nálada zaplaví celú nemocnicu a možno aj domácnosti divákov. Vianočnú časť Sestričiek uvidíte už 30. novembra od 20.30 hod. na Markíze.

Vianočné trhy v Pánovi profesorovi

Špeciálna vianočná časť Pána profesora. Zdroj: tv markíza

Vianočný čas zavíta aj do seriálu Pán profesor. Samovi maturanti potrebujú vyzbierať peniaze na silvestrovský výlet a rozhodnú sa zarobiť ich na školských vianočných trhoch betlehemom. To by však neboli oni, keby si to neurobili po svojom. Keď objavia malého Dominika, ktorý sa uchýlil k zúfalému činu, len aby si jeho súrodenci našli pod stromčekom aspoň nejaké darčeky, maturanti pochopia, že s trochou sebazaprenia môžu prispieť k skutočnému zázraku Vianoc. Špeciálny vianočný diel uvidíte 6. 12. od 20.30 hod. na Markíze.

