Diana Mórová aj tento rok zasadla do porotcovského kresla. Herečka neskrýva svoj temperament, no po prvých častiach začína niektorým divákom liezť na nervy. Konkrétne sa sťažujú na jej „prílišný“ smiech. „Pani Mórová, prestaňte sa tak odporne smiať, lebo pre váš trápny smiech a prejavy to veľa ľudí nepozerá,“ nešetrila ju diváčka Jarmila. „Tá Diana sa musí tak prehnane rehotať, nedá sa na to pozerať,“ napísala ďalšia diváčka Lucia. „Mórová je strašne trápna! Ten jej silovo tlačený smiech... ako čistý grc,“ nešetril ju istý Michael. „Na ten smiech nasilu sa nedá pozerať, prepínam na iný program,“ komentovala to diváčka Lenka.

Diana Mórová to na pódiu roztočila až príliš. Zdroj: TV JOJ

