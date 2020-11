Každodenným jedlom farmárov sa stali múčne placky. Jedia ich dookola a práve vďaka nim niektoré krásky poriadne pribrali. Aj preto sa hospodár Martin Bagar rozhodol, že za úlohu im dá zhotoviť jednu skutočne gigantických rozmerov. Farmári tak z jednotlivých kúskov poskladali obrovskú placku, ktorá zabrala celý stôl.

Na placke sa to muchami len tak hemžilo. Zdroj: tv markíza



,,Waau, kto sa na tom podieľal?“ neveril vlastným očiam hospodár, keď tento farmársky múčny výtvor zbadal. Keď ho odmeral, zistil, že má rozmery 285 x 140 cm. A aj keď sa pri jeho výrobe súťažiaci natrápili, keby vám časť z tejto placky ponúkli, zrejme by vám okamžite prešla chuť. Po jej celej ploche si hodovala tisícka múch, čo pôsobilo poriadne nechutne. ,,Robte niečo s tými muchami, fuuuj!“ ozvala sa diváčka Zdeňka. ,,Presne, otras. Rozumiem, že je to Farma, ale pre mňa to neznamená, že by mali jesť os*ané jedlo,“ pridala sa Sandra. ,,Tie muchy sú všade. Na hrncoch, na jedle. A keď som videla tú obriu placku a na nej milión múch, prišlo mi zle,“ reagovala ďalšia.

Mohlo by vás zaujímať: