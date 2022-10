Najprv ohundrala kompletnú hostiteľkinu snahu. Nasurovo zmixovaná polievka z hokkaida, mrkvy a zo zemiaku bola na figu, pretože zemiaky obsahujú škrob a ten ona neje. „Zlatý klinec“ programu však predviedla pri dezerte. Keďže Martina pripravila tiramisu, pre Alex ho vyskladala z jahôd a uhoriek.

Dezert pre Alex v Martininom ponímaní boli uhorky prekladané jahodami. Zdroj: TV JOJ

Alex však z ničoho nič vzala tanier so skutočným tiramisu a strčila doň prsty. Dobre si ich v ňom „vykúpala“ a následne urobila to isté so svojou verziou. „Ja takto konzumujem každé jedlo. Najprv si ho prstami vyskúšam a až potom ho spapám, inak mi nechutí,“ vyhlásila a pokračovala: „Ja by som sa tým najradšej celá potrela.“ Reakcie súperov ju nezaujímali: „Ja som sa dobre bavila a viac ma nezaujíma, hoci miestami som si myslela, že mi Maťka dá facku.“ Pravdupovediac, nebola od nej ďaleko.

Martina robila, čo mohla. Zdroj: TV JOJ

A čo si o Alex myslia diváci?

Čerstvá káva sa podáva na prvom poschodí s označením psychiatria.

Chorý človek patrí do liečebne, nie do Bez servítky....

Cirkus by ju mohol zamestnať, pomýlená osôbka, niečo chybné v mozgu, normálna istotne nie je....

Radšej vlas v jedle ako toto... Bola nechutná a tiež by som sa urazila!