Napriek tomu, že sa snažil, nevyšlo mu to. Mladý barber Jakub sa s veľkým odhodlaním pustil do varenia. Spoločnosť mu robil kocúr Hádes, ktorý bol jasným dôkazom toho, že to hladko nepôjde. Nie preto, že sa stále motal v kuchyni, ale najmä pre zvieracie chlpy.

Nielen v predjedle, ale aj v hlavnom jedle sa totiž nachádzalo viacero mačacích chlpov, ktoré boli aj poriadne vidieť. Hostia ich dokonca našli aj na tanieroch, či na obruse. Na niektorých bolo vidieť, že im to výrazne prekáža a jedlo chceli hneď vymeniť. Majiteľ kocúra to však videl inak. „Počas života so zvieraťom sa tomu človek nevyhne,” reagoval na chlpy Jakub. Viacerí diváci sa zhodli na tom, že počas varenia a natáčania relácie, kocúr do kuchyne rozhodne nepatrí.