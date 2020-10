Od dnešného rána je bohatšia o pár tisíc ďalšia diváčka Markízy, ktorá sa zapojila do rannej súťaže. Po tom, ako správne odpovedala heslo dňa "Teleráno pozerám, na výhru vyčkávam", keď jej zazvonil telefón, sa úprimne tešila z krásnej výhry. Jej radosť sa preniesla až do štúdia, z čoho bola úplne dojatá Kveta Horváthová. "Je to tam," vykríkla moderátorka.

Takto sa tešili moderátori z výhry diváčky Beáty. Tá získala 9-tisíc eur. Zdroj: tv markíza

"Výhra vo forme 9-tisíc eur je vaša,"doplnil ju Tomáš Juríček. "Jááááááj, servus Kvetka aj Teleráno, čááááu, čááááááu, ahooooj! Od piatej som hore, čáááááu, jejejeeeeej, ako mi to dobre padne. Kvetka, čáááááu. Nepustím vás ku slovu, jáááááj," doslova vískala od radosti diváčka, čím rozosmiala oboch moderátorov.

"Beátka, 9-tisíc eur je vašich," oznámil jej Juríček. "Ježišmária, ďakujem," reagovala šokovaná diváčka. "Počul som vás dobre, vy ste povedali, že ste v nemocnici?" opýtal sa jej Tomáš. "Som ťažko chorá a nemôžem sa dostať do nemocnice na operáciu pre koronu," prezradila Beáta.

Vážime si to, vniesli ste obrovského ducha pozitivizmu ku nám a nesmierne si to naozaj vážime. Tých 9-tisíc eur určite poteší, ale kiežby sme vám mohli zaslať 9-tisíc zdravia, to by bolo asi najlepšie," pokračoval Juríček. "Jeeej, tak to by bola tiež veľká výhra. Diky, diky, čauko,"potešila sa výherkyňa, ktorá na záver opäť dojala Kvetu k slzám.