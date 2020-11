V aréne sa proti sebe postavili dve dvojice. Eva s Monikou a Xénia s Katkou. Tesne pred duelom sa Lukáš rozhodol, že dievčatá pôjde povzbudzovať so zmeneným imidžom. Pred duelom sa oholil úplne dohladka a keď ho zbadala Evelyn, takmer ho ani nespoznala. Po konci duelu, keď vyhrali Xénia a Katka, však boli diváci svedkami naozaj čudnej veci. Lukáš opisoval svoje pocity a radosť z toho, že sa mu vrátila jeho obľúbená Xénia.

Lukáš sa pred duelom oholil dohladka. Zdroj: tv markíza



,,Teším sa z návratu Xénie, lebo keď odchádzala do duelu, tak som jej povedal to, čo ona mne pred týždňom, že sa vráti, že môžeme mať konečne svadbu. Tak vrátila sa,“ povedal pred kamerami. Malo to však háčik. Lukáš bol husto zarastený, no pred duelom sa oholil dohladka. „Táto časť bola veľmi zaujímavo zostrihaná. Lukáš počas celého duelu bol oholený a zrazu po dueli, keď mal možnosť komentovať návrat víťazov, tak bol zarastený,“ komentovala diváčka Sandy a takto reagovala desiatka ďalších. ,,Aj vám sa už určite stalo, že ste dostali otázku k situácii, ktorá sa odohrala pred pár dňami. To isté sa stalo Lukášovi, dostal spätne otázku k duelu o pár dní neskôr a jeho odpoveď bola použitá v tejto duelovej epizóde,“ vysvetlil producent šou Matúš Polakovič.

,,Pre mňa by bolo oveľa presvedčivejšie tvrdenie, že ste mali nahratých viac výpovedí rôznych variantov víťazov ešte pred duelom a nenahrávate výpovede v reálnom čase. Potom ste strihli len tú, ktorá bola reálna. Pretože aj keby ste to s Lukášom točili po pár dňoch, za taký krátky čas by mu nestihla až takto narásť brada,“ odpísal mu divák.