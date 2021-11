Nedeľná časť Pečie celé Slovensko bola opäť plná zaujímavých receptov. No smutnou časťou bolo práve vypadnutie cukrárky Nade. Divákom sa to však nepáči.

Už ostali len tí najlepší. Alenka, Lucia, Naďa, Miňo, Inga a Katka sa v nedeľu večer predviedli v cukrárskej šou. Veľkým prekvapením bolo záverečné vypadnutie Nade. Aj keď ona sama čakala, že vypadne, diváci s tým nesúhlasia.

Šou Pečie celé Slovensko. Zdroj: RTVS

„Za mňa mala ísť určite skôr Katka ako Naďa, už bolo toľko častí, čo sa jej nedarilo a stále sa zachraňuje,” reagovala diváčka Iva. „Celkom mi to nedáva zmysel, že niekto, kto je po druhom kole ako Katka na vypadnutie, je na konci pekár týždňa,” pokračovala diváčka Eva. „Naďa určite nemala vypadnúť. Celkovo sa jej v šou darilo oveľa viac ako Katke. To skôr ona mala odísť,” pokračovala pani Vierka. Pre Naďu sa šou síce skončila, no určite sa za svoj výkon hanbiť nemusí.

