Vo štvrtok varil Ján, ktorý v súkromí pracuje ako pomocný kuchár. Nič nenechal na náhodu a okrem zaujímavých jedál a programu mal v pláne ešte aj niečo nečakané, čo doteraz v šou nebolo. Po výdatnom jedle všetkých, spolu so svojou priateľkou, pozval do obývačky.

Bez servítky. Zdroj: tv joj

„Zuzka, chcel by som ti poďakovať za dnešný deň, že si mi toľko pomohla,” prihovoril sa priateľke. „Nemáš za čo, robím to pre teba s láskou,” odpovedala Zuzka. „Chcel by som sa ešte niečo spýtať. Budeš moja?” odrovnal ju otázkou a hneď si aj pokľakol. Prekvapená čiernovláska najskôr nevedela ako reagovať, no nakoniec súhlasila. Zaskočená bola určite nielen ona, ale aj ostatní súťažiaci.

