V rámci skrytej kamery si na Mariána Adela a Dano pripravili mnoho nečakaných prekvapení, o ktorých Gáborík absolútne netušil. Okrem toho predviedol v štúdiu aj tanečné schopnosti a diváci ostali po konci programu z jeho správania skutočne veľmi pozitívne šokovaní. ,,Táto časť bola úžasná. Viac takých hostí ako je Marián Gáborík," ,,Marián bol topkový!" ,,Majo bol super! Mám rada takých ľudí, čo si vedia spraviť srandu aj zo seba a je to pohoďák,",,Marián Gáborík na mňa urobil veľký dojem. Nielen športové výsledky, ale aj ľudskosť a nadhľad sú je silne stránky. Veľmi príjemný večer to bol a ja by som s ním a o ňom chcela vedieť oveľa viac. Stvorte šou, kde nám ho priblížite ešte viac! To budete mať sledovanosť," kopili sa na jeho adresu samé chvály.

Marián Gáborík v relácii 2 Na 1. Zdroj: TV Markíza

A aj keď ho Slováci mali už roky radi ako skvelého hokejistu, po tomto si rozhodne získal omnoho viac fanúšikov.

