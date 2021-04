Zdena moderátorom porozprávala o svojich pocitoch z natáčania a aj o tom, ako nachytala mladého kurátora a manažérku zo zámku v Pezinku. Práve táto skrytá kamera jej vôbec nebola príjemná, keďže mladík bol na infarkt aj hodinu po tom, čo k nim nabehli Adela s Danom. No zrejme viac ako zážitkami z natáčania divákov zaujal herečkin štýlový outfit. Zdena mala na sebe biele tričko, nariasenú šifónovú sukňu do pol lýtok a tenisky. A musíme uznať, že vyzerala fantasticky! Je jasné, že módu má v malíčku a vkus by jej mohla závidieť aj nejedna dvadsiatka. Časť 2 Na 1 so Studenkovou si môžete pozrieť už dnes večer na Markíze.

Zdena Studenková hosťom v šou 2 Na 1. Zdroj: tv markíza