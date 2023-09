Popri ostrých nezhodách Katky a Mone si vo štvrtok ukradla pozornosť aj ďalšia Katka, z ktorej šatníka boli vedľa nielen diváci, ale aj porotcovia Ema Fajnor a Marian Hornyák. "Flitre, to som ja, s flitrami žijem," začala s odhaľovaním svojich skvostov Katka. "No, podľa mňa v tomto by sa dalo aj nejaké krasokorčuliarske číslo struhnúť," reagoval Marian na prvý svetrík s flitrami. Následne sebavedomá maniačka pritvrdila.

Nové séria Nákupných maniačok sa na obrazovky vrátila s poriadnym rozruchom. Zdroj: TV JOJ

"Ja som hrdá na svoje krásne štíhle nohy a rada ich ukazujem. Bez ohľadu na to, koľko má žena rokov, ružová sa hodí každej. Aj zadok ukážem v tejto sukničke, pretože vzadu na stehne mám tetovanie, tak aspoň tak pekne vyniknem. Aj môj zadok, aj nohy a tetovanie," obhájila si krátku minisukňu. "Táto sukňa podľa mňa končí, že 20, 18 a dosť. Toto nie je kúsok pre teba, budem veľmi úprimný," oponoval rázny porotca.



Maniačka Katka sa cítila ako víla Amálka. Zdroj: TV JOJ

"Tento šatový overal som si dala vyrobiť, kúpila som látku a mala som predstavu, ako chcem, aby vyzeral. Volám ich že rýchlo šaty, dá sa nosiť bez podprsenky, len natiahnete a idete." Prvý výbuch smiechu nastal u porotcov práve pri tomto kúsku: "No, už sme tu mali všeličo, ale ešte bytové doplnky sme neprevetrávali. Lebo za mňa je toto tienidlo na lampu. Tu by som sa skôr prikláňal do Nového bývania než Nákupných maniačok," neveril vlastným očiam porotca. Najväčšia bomba však prišla pri obtiahnutých lesklých legínach. "Och, kondómová dáma!" vybuchla Fajnor. "Tak, toto je akože ..Katka pri všetkej úcte, si strašne sympatická, mám ťa rád, ale toto nie! Prosím vás, ženy, dámy, dievčatá, legíny nie a dva kondómy na nohy už vôbec nie! To je strašne zlé," prskal zúfalý Hornyák. "Podľa mňa som v minulom živote bola barbie girl," skonštatovala na záver Katka.

Ani jej outfit a lá víla sa nestretol s pochopením. Zdroj: TV JOJ

"Katka je typický príklad: chcela stará mladou byť. Tu o vkuse nie je ani reč. Ako človek je milá, ale žije si svoj svet," reagovala na maniačku diváčka Dadka. "Hovorila o tom, že žena by sa mala obliekať mladistvo. Súhlasím. Ale to neznamená, že má inšpiráciu brať od škôlkárok. Celý šatník bol detský, neženský. Aj toto je len odev na karneval," zhodnotila Evelína.