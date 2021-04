Čo diel to prekvapenie. Po špinavých ponožkách u Žanety či neporiadku u Sama, prišla štvorica súťažiacich k Lacovi. Ten celý týždeň nešetril súperov, no určite mu ani vo sne nenapadlo, že práve uňho bude horieť.

Laco varil ako štvrtý v poradí. Na jedle si dal záležať, no viac ako chutné menu všetkých vydesil požiar počas večere. Laco nepodcenil ani prestieranie a stôl ladil do zelenej farby. Nielen servítky, ale aj sviečky na stole zladil dozelena.

Nová pätica súťažiacich. Zdroj: tv joj

Keď si Samo sadol k stolu a pustil sa do polievky, pripravenú vreckovku odložil, no to nemal robiť. Bolo to totiž až príliš blízko k horiacej sviečke. Po niekoľkých minútach začala servítka horieť. Vystrašila všetkých súťažiacich a tí si ju medzi sebou pohadzovali a popritom vykrikovali. Zmätočne pozerali na seba, akoby sa s tým nikdy predtým nestretli. Pravdepodobne sa natoľko vystrašili, že vôbec nevedeli, čo robiť. Horiaca servítka nakoniec skončila na zemi, ktorú zahasila súťažiaca Nikola. Bolo vidieť, že táto nečakaná situácia a oheň na stole súťažiacich skutočne poriadne zaskočili. Až tak, že nevedeli, čo robiť...