Diváci sa búria proti srdiečkam na ostrove lásky. Kým jedna sa neustále zamotáva do výhovoriek o jej údajnom frajerovi, ktorého má mať doma, druhej prišiel do vily exfrajer. Je to dobre premyslená taktika či zhoda náhod?

Tento ročník obľúbenej reality šou je plný zvratov a diváci sú neustále v šoku z diania vo vile. Rozchody, príchody "bombshells" či rôzne škandály srdiečok nie sú ničím nevídaným, avšak tento ročník posúva hranice azda vo všetkom. A to si diváci naivne mysleli, že po Casa Amore ich už nič neprekvapí.

Srdiečka po Casa Amore žiarili štastím. Zdroj: voyo

O rozruch sa prvotne postarala plyšová hračka - lev, bez ktorého si Paulína nevedela predstaviť noc. Medzi obyvateľmi sa rozšírila klebeta, že má ísť o znamenie niekomu mimo vily, že naň Paula stále myslí a má ho v srdci. Tá tieto obvinenia popierala a tvrdila, že ide o spomienku na psy, ktoré mala so svojim expartnerom. Počas večerného premietania "filmov" však pred všetkými videli záber z nočných kamier, kedy sa kráska priznala svojmu partnerovi Honzovi, že má vonku niekoho, koho miluje.

Honza bol z Paulíny úplne paf. Zdroj: VOYO

Aj na toto mala však Paula pripravené vysvetlenie. Tvrdí, že tak ako Honzu, miluje aj svojho dlhoročného najlepšieho kamaráta, s ktorým krátko pred odchodom do šou započala nezáväzný sexuálny vzťah. Divákom sa jej neustále výhovorky nepáčia a odkázali jej, že by si mala zbaliť kufre a odísť domov. Situáciu prirovnali ku škandálu z predchádzajúcej série, kedy do šou prišiel zadaný David Vitásek, ktorého doma čakala frajerka.

David Vitásek opustil vilu po tom, ako sa prevalilo, že ho doma čaká frajerka. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Ci0nKQ2Mq-x

O posledný šok sa nateraz postaral príchod nového "bombshelláka" Majla. Už pri prvom pohľade na Dianu bolo jasné, že sa so sexi tanečníkom pozná a z jeho príchodu do vily je rozrušená. Vysvitlo, že s Majlom tvorila 2,5 roka pár a ich vzťah stroskotal iba na tom, že sa tanečník rozhodol odcestovať na pol roka na Ibizu. Diana sa dievčatám zverila, že o jeho príchode niečo tušila, keďže boli stále v kontakte a práve pred jej vycestovaním jej Majlo niečo naznačil.

Marián Murda patrí k najlepším tanečníkom na našej scéne. Zdroj: Karolína Bašová

Divákom sa zdá, že to mali perfektne naplánované. Medzi fanúšikmi sa rozšírila teória, že to na nich Diana s Majlom iba hrajú a pred šou sa rozišli len naoko. "Vyhoďte Dianu a Majla. Na čo tam sú? Čo je to za Love Island? Majú sa tam stretnúť noví ľudia a nie sa hrať na Poštu pre teba. Našli sa znova, milujú sa. Ok, ale nemajú v tejto šou čo robiť. Nehľadiac na to, že nechápem, čo tam taký človek ide vôbec robiť, keď je celý čas v kontakte s niekým, koho miluje," napísala diváčka Kristína.

Diana a Mike. Zdroj: voyo

Srdiečka by však si mali uvedomiť, že diváci a fanúšikovia sú kľúčovou súčasťou Love Islandu, pretože neraz rozhodujú o ich osude či o dianí na vile. Majlo, Diana a Paulína by sa tak mali byť na pozore.