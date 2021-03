Napriek tomu, že Michal sa nie vždy správa k Diane ukážkovo, východniarka k nemu úplne vzhliada a vidieť, že by mu splnila aj to posledné. Každú jej poznámku „ženích” ofrfle a neraz jej už vykričal, že sa správa ako malé decko. Mnohé jeho poznámky sa snaží Diana brať s rezervou, ale vidieť, že ju veľmi mrzia. Potom sú však chvíle, keď sa k sebe obaja správajú ako zamilované holubičky a pôsobia, akoby boli už roky manželmi.

Michal a Diana zo Svadby na prvý pohľad. Zdroj: tv markíza

Mišove nálady však už idú na nervy aj divákom. Tí Diane pod jej fotky na súkromnom profile dávajú rady, aby si radšej našla niekoho iného. „Bežte od neho preč, on vo vás ubíja celú vašu spontánnosť a radosť zo života, zabíja vo vás ľahkosť a nadšenie. Nestraťte samu seba, on je ako balvan, ktorý vás chce ťahať do nudy a chce vás manipulovať,” napísal jej istý John. „Správa sa ako starý „paprda,” pridali sa ďalší. „Stále, keď to pozerám, tak sa rozčuľujem, že také milé veselé krásne dievča a on taký. Zaslúžite si lepšieho chlapca, veselého usmiateho ako ste vy a hlavne zamilovaného až po uši do vás, takého, čo by vám aj modré z neba doniesol,” odkázala jej Renáta. Ako to medzi nimi dopadne, sa uvidí už čoskoro.