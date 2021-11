Opitý Mesut to s alkoholom poriadne prepískol a odniesla si to úbohá morka. Všetci čakali, aký trest ho bude čakať. Po slovách Martina však ostali diváci ako obarení.

Dvaja farmári Dávid a Mesut sa deň po dueli ožrali ako dogy. Chľastať začali už od rána a poobede boli už totálne ,,zmaľovaní." Ožratý Mesut už nevedel, čo od dobroty, vybehol von a zakričal na Peťa: „Pozeraj, ako sa to robí!” A v tej sekunde schmatol za krk morku a začal ňou mávať vo vzduchu. „Psy sa bránia útokom!” spieval a úbohá morka sa ledva trepotala. Keď to ostatní zbadali, neverili vlastným očiam. „Šibe ti?” kričali po ňom. „Troška zábavy nezaškodí!” rehotal sa Mesut. Vysvetlenie Mesuta a Dávida však ostatných ešte viac pobúrilo. „Spravili sme to, lebo sme chceli vidieť, ako dlho vydrží. Odtnem jej hlavu v momente!” rehotali sa obaja.

Dávid a Mesut sa opäť ožrali ako dogy. Zdroj: tv markíza

Keď prišiel hospodár Martin na statok, Mesutovi oznámil trest. No kým si všetci diváci mysleli, že ho zo šou pre toto nechutné správanie vyrazí alebo ho minimálne pošle do duelu, opak sa stal pravdou. Martin mu iba oznámil, aby si zbalil veci a presťahoval sa hore na zvonicu s tým, že nemôže jesť žiadne jedlo, ktoré majú farmári z ich zvierat. A to divákov úplne pobúrilo.

,,Vyhodiť ho mali a nie poslať do zvonice!" napísala diváčka Mima. ,,Hej... zbalil sa a presťahoval sa o 10 metrov vyššie... V iných Farmách by už bol na ceste domov!" pridala sa ďalšia. ,,Už taký farmár bol a musel ísť domov!" hnevá sa divák Ladislav. ,,Martin! V prvých sériách Farmy by letel tak rýchlo, že by si ani trenky nestihol zbaliť!" zhodli sa viacerí. ,,To je už len trest. Dajte mu ešte litrík, aby si vylepšil imidž!" krútia hlavou fanúšikovia šou.

Prečítajte si tiež: