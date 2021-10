Napriek tomu, že páni na Farme chceli so ženami vybabrať a docieliť, aby bol ženský duel, stal sa pravý opak. V duelovej aréne sa proti sebe postavili Miro a Zdeněk. Prvé dve disciplíny vyhral Viking a už to vyzeralo, že Miro sa poberie domov. Zdeněk bol vysmiaty a spokojný a zdalo sa, že výhru má na dosah. Potom však prišlo niečo, v čo už ani samotný Miro nedúfal. Disciplíny preťahovanie lanom a udrž svoju váhu akoby boli šité priamo na neho. Obe s prehľadom vyhral a skóre bolo odrazu vyrovnané. Poslednou disciplínou bol vedomostný kvíz. V rámci tipovania sa viac darilo Mirovi, ktorý vyhral a vrátil sa naspäť na Farmu.

Viking vo Farme Xtra. Zdroj: tv markíza

Krátko po dueli sa však začali ozývať nahnevaní diváci. „Som rada, že vyhral Miro, ale Viking váži koľko? 80 kg? A držal 100 kg! A potom, že udrž svoju váhu. Keď sa ho Evelyn spýtala, čo sa stalo, že to pustil prvý a on reagoval, že váži o 30 kg menej ako Miro, tak to len rýchlo zahovorila,” ozvala sa rozčúlená Lenka, ktorej dali za pravdu aj ďalší diváci. „Neuveriteľne nefér pre Vikinga. Malo to byť rozpočítané na percentá váhy, pretože Miro nedržal ani 100 % svojej váhy!” hromžili diváci.

Po prehratom dueli Farmu opustil Viking. Zdroj: tv markíza

„Nespravodlivá disciplína! Miro má možno aj o 20 kg viac než Zdeněk, tak mal mať aj patrične viac naložené k svojej váhe, ako vraví názov disciplíny, udrž svoju váhu. Je mi to ľúto, pretože to nebolo férové vypadnutie a Viking spravil pre Farmu viac než Mirec, čo sa iba promenáduje a háda s falošnou Stankou a druhú polovicu času leží v sene,” pribúdali rozladené komentáre ľudí. „Držal som to inak ako Mirek, keďže som mal menšiu búračku a ruplo mi vtedy rameno. Potom prišiel okamih, na ktorý každý čakal, že to položím a v tom momente mi akoby rupli väzy a ruka mi okamžite spadla dole. Aj preto mi dali šatku, pretože som mal úplne gumenú ruku a necítil som si tri prsty. Preto mi spravili bandáž a po dueli som išiel do nemocnice,” reagoval Zdeněk v relácii Farma Xtra.