Okrem Gizky sa v šou objavuje ešte jedna známa tvár, herec, dabér a režisér Michal Domonkoš. No práve on z pätice divákov najviac prekáža. Nikomu nič nedopraje a kritizuje úplné zbytočnosti.

Michal Domonkoš (v modrom) každý deň niečo kritizuje. Vadí to aj divákom. Zdroj: tv joj

„Sklamanie Michalovo hodnotenie. Typické, keď nemôžeš kritizovať jedlo, musíš hodnotiť stolovanie,” komentovala to Zuzana. „Tento Mišo zjedol všetku múdrosť sveta, je neskutočne namyslený a nesympatický,” pridala sa Ľubica. „Mišo strháva body za hlúposti, to by nemal. V piatok mu to všetci vrátia,” pridala sa diváčka Vierka.

