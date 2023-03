Pre Nikoletu Fridrichovú nebolo účinkovanie v šou o varení prvou skúsenosťou pred kamerami. V roku 2020 bola účastníčkou reality šou Farma, kde sa však príliš dlho neohriala. Po divokom, ale o to rýchlejšom romániku s farmárom Heňom bola z hry vyradená. Do pamäti divákov sa však vryla vďaka balkánskemu temperamentu a ostrým výrokom. Inak tomu nebolo ani tentoraz, servítku pred ústa si nedala ani v šou o varení.

Nikol Fridrichová sa v kuchyni točí denno-denne. Pre svoju dcéru pripravuje zdravé jedlá. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CZ7SWtELjpI/

Od pondelka to medzi súťažiacimi poriadne vrelo, urážky padali jedna radosť a jedlo bolo odsunuté na druhú koľaj. Koniec týždňa sa však niesol v duchu úplnej anarchie. Piatkový večer patril Nikol, tá sa však rozhodla nebrať ohľad naozaj na nikoho a na nič, svojich hostí privítala slovami „Vitajte v Bratislave, sedliaci!”. Jej stolovanie sa skladalo zo špinavého riadu aj zvädnutých ruží. Práve kvety, ktoré jej skritizovali, nakoniec spôsobili záplavu v kuchyni, pretože pri agresívnom odkladaní Nikol vázu rozbila.

Upratovať musela súťažiaca Zlatka, kým Nikol zatiaľ sedela na kuchynskom pulte a pospevovala si. Jedlá, ktoré pre hostí temperamentná podnikateľka pripravila, jej, samozrejme, skritizovali, nechutila im ani polievka, ani hlavné jedlo. Keď však prišiel na rad dezert, definitívne sa vytratil úsmev z tváre každého.

V šou Bez servítky to tento týždeňopäť vrelo. Do vlasov si skákali Iveta (vľavo) a Nikola Fridrichová z Farmy 12. Zdroj: tv joj

Nikol podávala mrazený polotovar, pre ktorý jej dokonca začalo horieť v rúre. Toto fiasko sa skončilo nervovým zrútením hostiteľky, ktorá nezvládla neustálu kritiku. S plačom nariekala, sedela na podlahe, až na jej záchranu prišiel Števo, ktorého označila za jedinú konkurenciu. Za večer, ktorý bývalá farmárka vyprodukovala, získala 9 bodov a skončila tak posledná. Večeru ukončila slovami „Už vás mám dosť!” Exfarmárka sa tak pred celým Slovenskom predviedla ako drzá, arogantná a ešte aj psychicky labilná. Slovami ju diváci nešetrili.

"Myslela som si, že tá starena Iveta je na hlavu, ale Nikol je iný level," napísala pani Danka. "No tak táto madam, to už je iný materiál, aj psychiater by mal s ňou čo robiť... takto sa zhovädiť," penila diváčka Alena. "Mám vážne podozrenie, že bola opitá alebo na drogách Veď 4 dni sa vedela správať primerane!" dodal pán Jozef v komentároch na facebookovej stránke TV JOJ. Do Nikol sa však pustili aj na Instragrame, kvôli čomu má aktuálne uzamknutý profil a podľa našich informácií odcestovala s dcérou na samotu. "Psychicky labilná, správala sa ako štamgast v dedinskej krčme," napísala na adresu živnostníčky Dorota. Marika ju následne doplnila, "Vulgárna, nevychovaná, primitívna ženská, ktorá si myslí, že je niečo, keď sa takto začne správať. Ukázala, čo je zač." Avšak klinec po hlavičke nakoniec trafil pán Juraj, ktorý Nikole odkázal toto: "Ak sa takto správate kvôli 1000 euro, je mi naozaj ľúto vašej dcéry."

Prečítajte si tiež: