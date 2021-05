Ukrajinská súťažiaca Polina nemala ani tušenie, že sa aj jej priateľ Leo prihlási do šou. Jej pondelkové prekvapenie bolo toho len príkladom. Počas večere bolo však cítiť, ako sa mladý pár doťahuje a neustále sa riešil najmä ich vzťah. Aj zvyšní súťažiaci boli v šoku, že proti ním ide variť pár a rozhodne sa netvárili nadšene. Nahnevalo to aj divákov pri televíznych obrazovkách. Tí chcú sledovať najmä reláciu o varení a nie stále počúvať o mladom páriku a dookola preberať ich vzťah a domáce nezhody.

„Partneri tam nepatria, hneď to nabralo trápny spád. Chyba, že chlapík sa prihlásil a TV ho vybrala. Pokazil to,” reagovala diváčka Eva na Facebooku. „Doteraz sa táto relácia tvárila ako niečo o varení, zrazu je z toho relácia o partnerskom vzťahu,” pokračovala Jana. „Nemali by stále riešiť svoj vzťah, má to byť o varení a receptoch, nie o ich súkromí pri stole a pred všetkými. Sme predsa len cudzí ľudia a niečo by malo ostať súkromím,” pokračovala diváčka Vierka. Uvidíme, či aj zvyšné časti budú opäť o ich partnerských ťahaniciach.