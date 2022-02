V relácii Bez servítky to opäť poriadne vrie. Cestovateľku Dianu, ktorá sa v pondelok predviedla pri svojom kubánskom menu, začali poriadne kritizovať nielen súťažiaci, ale aj diváci.

Keď sa nová pätica v pondelok večer stretla pri jednom stole, vyzeralo to na výbornú partiu. No postupne sa najmä pre kritiku poriadne rozkmotrili. Súťažiaca Diana začala taktizovať a pre výhru bola schopná spraviť čokoľvek. Ofrflala všetko, čo sa dalo a schválne dávala kolegom málo bodov.

Diana (vpravo) poriadne nahnevala súťažiach a aj divákov. Zdroj: tv joj

„V pondelok som si myslela, že bude super týždeň, ale tá falošná Diana. Mala si radšej dať banán a držať ústa,” reagovala diváčka Lenka. „Ja keď vidím reakcie Diany, rozmýšľam, či je to jej scenár, alebo či je fakt taká egocentrická, narcistická,” pridala sa Eva. „Ja som sa dnes tak nahrešila na tú Dianu ako nikdy,” pokračovala Daniela. „Diana, Diana, ty si ale pekná striga. Nič sa ti nepáči. Ty si proste asi dokonalá. No nie je to tak,” dodal Adriana.