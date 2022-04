Režisér konečne divákom vyhovel. Kým doteraz v každom týždni ľudia sledovali exotov, ktorí sa pri stole hádali ako nevychovanci a správali sa ako hulváti, alebo napichané umelé krásky, ktoré sa chceli iba zviditeľniť, teraz sa na každú časť mimoriadne tešia. Tento týždeň totiž varia herci zo seriálu Mafstory. Okrem toho, že pripravujú fantastické jedlá, je s nimi zábava a fanúšikom šou padajú slzy od smiechu. „Konečne skvelá partia veselých chlapov, ktorí nás bavia! Bez intríg, bez dementov a zbytočností,“ napísala diváčka Iveta. „Že by si pán režisér vstúpil do svedomia? Konečne relácia na úrovni. Nech vám to ostane čo najdlhšie,“ odkázal tvorcom Pali. „Takto by to malo byť stále. V prvom rade zaujímavé recepty a v druhom rade normálni ľudia,“ zhodli sa všetci.

V Bez servítke varí partička z Mafstory. Martin Vanek urobil skvelé menu. Zdroj: TV JOJ