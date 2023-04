„Bolo mi veľmi ľúto, že išla Martinka domov, pretože mala záujem o Tomáša na rozdiel od Marcelky,” reagovala Priscilla, ktorá narážala na to, že prsnatá kráska sa im zdôverila, že sa do šou prišla iba spropagovať, keďže si chce rozbehnúť vlastnú značku spodnej bielizne. „Asi obidvaja sme to pochopili, že medzi nami nie je iskra. A ja ti želám, aby si si našla muža, o ktorého nemusíš bojovať s ďalšími dievčatami,” povedal Tomáš Martine. „Je mi to ľúto. Ja sa chcem zamilovať, pretože dlho nemám vzťah a chcem to znova cítiť, tie motýliky v bruchu, ale keď to tam nie je, tak to tam nie je,” dodala Martina.

Viac o Martine si vypočujte v TOMTO videu:

