Do šou Love Island prišli dve nové „bombshell“ Tamara a Sabina. Keď ich dievčatá zbadali, okamžite ich prebodli pohľadom. Hlavne po tom, keď prišlo na výber partnerov. Tamara Hanke uchmatla Jakuba a Sabina Sáre Zbyňka. Ešte väčšie peklo nastalo, keď chalani zobrali nové slečny na rande. Jakub zistil, že Tamara rovnako ako on miluje cyklistiku a majú toho spoločného viac ako dosť. A Zbyněk? Ten okamžite zabudol na to, že existovala nejaká Sára, oči má už len pre Sabinu. Dokonca jej povedal, že po prvom dni k nej cíti niečo oveľa viac ako k Sáre.

Nové bombshells Tamara a Sabina. Zdroj: VOYO

Tieto reči sa, samozrejme, okamžite dostali k ostatným dievčatám a začali sa intrigy a ohovárania. „Tak Sabina mi je asi menej sympatická, ale Tamara mi je tiež nesympatická,“ vyhlásila Natálie Kočendová. Nové krásky nešetrila ani Tinka. „Nové dievčatá doteraz nepovedali ani jedno krivé slovo na žiadnu z nich a ‚staré dievčatá‘ si spravili spolok proti novým. Najviac ma zarazila Tinka, ktorá bola podľa mňa najviac rozumná, je to hra, nemajú sa hrať na stádo, majú byť rady, že nevybrali ich chalanov, a prijať novú slečnu. Zbyněk našiel typ dievčaťa, ktorý chcel ‚urobiť‘ zo Sáry. Aktívnu, hravú, komunikatívnu. Ale tie baby sa správajú ako ‚trubice‘. Chápem, že dve sú urazené, ale prečo ich ohovárajú aj ďalšie?“ napísala diváčka Hana.

Hanka na Jakuba nesmierne žiarli. Zdroj: VOYO

„Ja si myslím, že Sabina sa Zbyndovi vôbec nepáči,“ viedla Tina ohováračskú debatku s dievčatami. „Ona nie je pekná,“ pridala sa Hana. „Mne už to prekážalo, ako pri ohnisku povedala, že si skrátka musí niekoho vybrať a máme to brať ako skúšku. Kecy v prdeli,“ pokračovala Tina. A ohováranie sa neskončilo ani na druhý deň. „Chápete, že tie dve si bez dovolenia požičali náš fén a žehličku na vlasy?“ hromžili dievčatá, ktorým na nových sokyniach prekáža už naozaj všetko. Ako to bude pokračovať? Sledujte Love Island na Voyo.