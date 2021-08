Diana De Ottová zo šou Svadba na prvý pohľad žiarila na obrade Terezy a Milana v družičkovských šatách, no to nebola jediná vec, čím ohúrila. Brunetka sa na tejto udalosti objavila po boku nového muža, istého Mariána. Diane totiž s Michalom vzťah po ukončení sociálneho experimentu, bohužiaľ, nevyšiel, no podľa ich slov ostali kamaráti. Michal zo svadobnej šou, ktorý si medzičasom našiel novú priateľku, je tak definitívne minulosťou. A Diana tiež zažíva pekné chvíle.

Mišo a Diana zo Svadby na prvý pohľad. Zdroj: Instagram

"Je to môj veľmi dobrý kamarát a zároveň aj fitnes tréner, ktorý mi, dá sa povedať, tak športovo pomáha, tak ma mentoruje v tom a som veľmi rada, že tu mohol so mnou byť," prezradila pre portál markiza.sk Košičanka. Tá síce zatiaľ tvrdí, že o nič vážne nejde, no podľa záberov to nevyzerá iba na kamarátov.

"Dianka, krásny pár ste." "Pekný pár." "Určite je lepší ako Michal zo šou." "Tento sa viac ku nej hodí." "Jeej, tento muž k nej veľmi pasuje," odkázali jej ľudia pod ich spoločnou fotkou na instagramovom profile televízie Markíza. Pozrite, aký sympaťák sprevádzal Dianu na veľkom dni Terezy a Milana zo šou Svadba na prvý pohľad v galérii.

