Diana v minulosti súťažila až v troch tanečných šou. A dve z nich dokonca vyhrala. V roku 2006 sa predviedla v šou Hviezdy na ľade, ktorú, paradoxne, napriek tomu, že zo začiatku ledva vedela stáť na korčuliach, celú vyhrala. Excelovala z kola na kolo a na jej výkony sa diváci zakaždým najviac tešili. Štyri roky nato drela parket v tanečnej šou Show dance, ktorú síce nevyhrala, ale tešila sa z druhého miesta. Prešlo päť rokov a Diana zas hviezdila na parkete, tentoraz ju oslovili do jojkárskej šou Tanec snov. A hoci to bol pre ňu v poradí už tretí tanečný projekt, aj v tomto excelovala najviac. Jej vystúpenia boli nabité vášňou a erotikou. Nie div, že celú šou v roku 2015 vyhrala.

Diana Mórová a jej tanečník Marek Bureš boli hosťami Telerána. Zdroj: tv markíza

Keď Markíza oznámila, že súčasťou tohtoročného Let´s Dance bude aj Didi, všetci ju už vtedy videli vo finále. Vyfasovala mladého sexi tanečníka Marka Bureša a už v prvom kole predviedli skvelé vystúpenie. Herečka však vtedy v dokrútke so slzami priznala, že jej je jasné, že zo všetkých je najstaršia, ale chce všetkým dokázať, že na to stále má. Rozhodne najviac ohúrila počas filmového kola, keď tancovala na pieseň z kultového vojnového filmu Schindlerov zoznam. Vtedy rozplakala aj porotkyňu Tatianu Drexler. „Väzy jej zlomilo” však ďalšie kolo, keď tancovala na rýchly hit od Tiny Turner. Didi nestíhala krokmi a ani dychom a dostala aj nízky počet bodov. Skóre sa jej podarilo zlepšiť nasledujúcu nedeľu, no šieste kolo jej opäť až tak nevyšlo. Síce predviedla sexi postavičku v odvážnom kostýmčeku, na postup to nestačilo.

Diana Mórová a Marek Bureš tancovali aj viedenský valčík na hudbu z filmu Schindlerov zoznam. Zdroj: tv markíza

Diana si však môže konečne vydýchnuť. „Porota ma možno brala ako mladú, ale ja som naozaj každý večer hrala v divadle, mala som dve premiéry a mám dieťa. To, že iní večer oddychovali alebo si skúšali tance, ja som túto možnosť nemala. To, keď sa oblečiete do kostýmu a do 10. večer ste v divadle, to je ako štyri Let's Dance! Bolo to veľmi náročné pre mňa. Niekedy je dobré odísť v tom najlepšom a s podporou ľudí, ako byť nepovšimnutá. Sama pred sebou som si povedala, že wau, ako som to dala a že som na seba hrdá. Teším sa, ako mi odpuchnú nohy, bol to fakt ‚záhul', nohy mám obité, ako by som dva týždne lyžovala,” povedala nám Diana. A čo ju z celej šou najviac mrzelo?

„Mrzelo ma, čo nám povedala porota po odtancovaní Tango Argentino. My jediní sme mali Tango Argentino a ešte sme išli po Jankovi Koleníkovi. Povedali nám, že nám nevyšiel vykopávajúci prvok, aj ďalší nám to povedali a ja hovorím, že ako komu. Nie som tanečnica! Adelka bola potom zlatá, prišla za mnou, že prepáč, čo som ti povedala. Je to šou,” priznala Didi v Teleráne. Neštve ju však aj to, že v šou sú stále takí, ktorí sú na parkete oveľa horší ako ona? „Áno, ľudia nás možno chceli vidieť vo finále. Môžete urobiť aj dvojitú roznožku a nepomôže to. Myslím si, že v tejto súťaži sa možno ľuďom páčia skôr tí, ktorí vôbec nevedia tancovať a od kola ku kolu vidíte, že sa zlepšujú. Myslím si, že aj porota nám trošku tlačila na otlaky a nevedeli sme, že čo sa deje, ale taká je šou a taký je život,” dodala.