Šieste kolo Let´s Dance sa nieslo v karnevalovom samba duchu. O veľké prekvapenie sa postarala Diana Mórová (52), ktorá sa so šou musela rozlúčiť. Dostala totiž najmenej SMS hlasov od divákov. Herečka, ktorú veľa ľudí videlo vo finále, je s vypadnutím uzrozumená, no bolo pár vecí, ktoré jej prekážali.

Mórová patrila od začiatku šou medzi favoritov. Oproti kolegom mala dokonca veľkú výhodu. V minulosti zahviezdila v troch tanečných projektoch, kde excelovala. A mužom sa pri pohľade na ňu tajil dych. Samba kolo sa jej však stalo osudným. „Keď sa začne šou, budem mať 52 rokov. Je hrozné byť niekde najstarší (smiech). Ženy po 50-ke sa nemusia ničoho báť. Chceme ukázať cestu, že sme stále mladé a temperamentné,” prezradila nám Mórová pred začiatkom šou. No z kola na kolo sama priznávala, že už cíti, že nie je najmladšia.

„Pri tých mladých cítim, že už nestíham. Je to tak, ale snažím sa,” povedala v nedeľu po vystúpení. „Išlo to na úkor tela. Mám veľmi opuchnuté členky, nohy ma bolia,” prezradila na druhý deň v Teleráne. „Porota ma možno brala ako mladú, ale ja som naozaj každý večer hrala v divadle, mala som premiéru a mám dieťa. To, že iní večer oddychovali alebo si skúšali tance, ja som túto možnosť nemala. Ale ako som už spomínala, divákov to nemusí zaujímať. Oni chcú vidieť výsledok. Keď som mala 45 rokov a tancovala som, odvtedy je to už iné,” uvedomila si, čím narážala na svoj vek.



„Pre mňa je najväčšia výhra to, že som tam bola úplne najstaršia a porovnávali ma s 30-ročnými babami a 20-ročnými tanečníkmi, to bolo najviac. Hovorí sa, že pri mladých naberiete energiu, áno, to je v poriadku, ale musíte tam potom hľadať aj rovesníka. Aj v divadle sú mladí, ale keďže mám už po 50-ke, šou som brala už inak. Odviedla som svoju robotu a to, čo si ľudia vybrali, tak to je,” hovorí herečka, ktorá však účasť v Let's Dance neoľutovala.

„Nič neľutujem, fantasticky som sa zabavila a zistila, že veľa vecí sa dá ešte naučiť. Som rada, že to so mnou vydržal aj môj mladý tanečník a že som nebola tzv. teta na parkete. Niekedy je dobré odísť v tom najlepšom a s podporou ľudí, ako byť nepovšimnutá. Sama pred sebou som si povedala, že wau, ako som to dala a že som na seba hrdá. Teším sa, ako mi odpuchnú nohy, bol to fakt ‚záhul', nohy mám obité, ako by som dva týždne lyžovala,” dodala s tým, že na tanec najbližšie nepomyslí.



„Áno, ľudia nás možno chceli vidieť vo finále, je mi to ľúto kvôli Markovi, lebo je to jeden z najlepších tanečníkov. Môžete urobiť aj dvojitú roznožku a nepomôže to. Myslím si, že v tejto súťaži sa možno ľuďom páčia skôr tí, ktorí vôbec nevedia tancovať a od kola ku kolu vidíte, že sa zlepšujú. Som šťastná, že som vydržala do 6. kola, hovoriť niečo negatívne je hlúposť. Myslím si, že aj porota nám trošku tlačila na otlaky a nevedeli sme, že čo sa deje, ale taká je šou a taký je život,” hovorí.



Diváci po jej vypadnutí neskrývali obrovské sklamanie a mnohí nechápali, prečo nevypadla „dupkajúca” Dominika Cibulková, ktorá podľa viacerých s tancom nemá nič spoločné. „Videli ste niekto Cibulkovú a jej nohy? To, čo robila, nebol tanec, ale írske tance,” hromžila diváčka Naty. „Nie je možné, aby vypadla jedna z troch naj tancujúcich žien, a dupkáčik Dominika je stále tam. Sebavedomie jej nechýba, ale mohla by mať v sebe troška sebareflexie, lebo toto už naozaj nie je tanec, čo predvádza,” napísala istá Nika. Treba povedať, že o jej osude rozhodli ľudia, ktorí ju posunuli ďalej.



