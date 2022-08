Herečka Diana Mórová (52) netvorí pár s Jurajom Mokrým (45) už dlhé roky. Aj keď viacerí ich láske príliš nefandili, oni to skúsili a narodil sa im syn Quido (16). Žiaľ, navždy im to nevydržalo. Jej vzťah s expartnerom však nie je taký príliš ideálny, ako sa možno môže zdať.

Mórová je už niekoľko rokov bez oficiálneho partnera, no na lásku nezanevrela. „Nechcem mužov stále haniť, ale naozaj ma sklamali. Aj pracovne, aj životne. Začínam to brať tak, že môj údel na tomto svete nie je mať životného partnera. Mám dávať viac synovi a práci, ktorej mám naozaj veľa a som za to vďačná,” prezradila herečka v rozhovore pre týždenník Rytmus života. A ako vníma to, že jej syn nemá tak úplne mužský vzor dennodenne pri sebe? „Sú však aj otcovia z rozvedených rodín, ktorí sa o deti stále starajú. Ja som na syna sama. Všetky mužské hry, všetky športy som ho učila ja,” hovorí.

Diana Mórová predviedla svoj dekolt. Zdroj: instgaram/dianamorova_official

V takomto prípade sa v nej môže nahromadiť veľký hnev či zlosť, no Diana to tak necíti. „Nie. Nikoho neviním. Stále si hovorím: Je to tvoja cesta. Takto je ti to dané, takto to musíš napĺňať. A musíš tomu dieťaťu ukázať, že takto je to prirodzené. Nikoho nekritizujem, neukazujem prstom na môjho ex, nekričím… A Quido to berie ako samozrejmosť, že mu tie veci ukazujem ja. Koniec koncov, raz nebude hovoriť- toto ma naučila mama, len to jednoducho bude vedieť,” dodala herečka.

