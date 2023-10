Do šou ČSMT prišiel vyskúšať šťastie aj 28-ročný spevák z Karibiku vystupujúci pod umeleckým menom Jose Freedom. Momentálne pracuje ako učiteľ angličtiny a tanca a žije v Prahe. Z Karibiku odišiel kvôli láske, Slovenke. Momentálne je však nezadaný. Hneď ako sa objavil, Diane Mórovej okamžite zasvietili oči. A keď povedal, že je single, Diana sa okamžite postavila! Zdôvodnila to však tým, že si iba naprávala šaty. "Tu sa leje estrogén za tým stolom," povedal Jaro Slávik.

Do šou prišiel sexi Jose, z ktorého bola Diana Mórová úplne paf! Zdroj: TV JOJ

Štěpán Kozub bol tvrdší: "Jose, ak by ste si spomenuli tak za 8 rokov, že to, čo predvádza moja kolegyňa, vás sexuálne obťažuje, môžete ju udať," povedal s humorom jeho samotným. Diana sa len usmievala. Josemu to však neprekážalo. Pri druhej pesničke k nej podišiel a zaspieval jej ,,Stay close to me” a počas toho sa jej hlboko pozeral do očí. Myslíte, že mu to stačilo na postup? Viac uvidíte v nedeľu večer na JOJ-ke.

