Diana Mórová (51) sa ako porotkyňa v Talente opäť poriadne odviaže. A to nielen pri pekných mužoch, ale aj pri akrobacii.

Šou Česko Slovensko má talent sa vracia na obrazovky JOJ-ky už dnes večer. A s ňou aj porotkyňa Diana Mórová. „Mňa najviac poteší, keď vidím deti, ktoré sú mimoriadne talentované, pritom sú milé a skromné. A, pravdaže, ďalšími účinkujúcimi, ktorí ma vedia potešiť, sú pekní talentovaní muži,“ priznala Didi. A práve takíto muži došli aj do deviatej série. Siloví akrobati z Nemecka, ktorí si hovoria Messoudi Brothers, zavolali Dianu na pódium a tá neváhala. No to, čo predviedla, nikto nečakal.

Diana Mórová sa v Talente viackrát poriadne odviaže. Zdroj: TV JOJ

„Takto ste obrátili život Diane hore nohami,“ zahlásil Jakub Prachař. Keď došla na miesto, ešte vtipne utrúsil: „Si sľúbila, že už nebudeš robiť hanbu!“ Viac uvidíte už dnes večer na JOJ-ke.

