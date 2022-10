Egypťan, ktorý sa podobá na Vina Diesela, sa už 14 rokov venuje extrémnym výkonom. Prehĺta a láme meče, chrlí oheň... Talent zdedil po svojom otcovi, dnes má svoju šou. Práve počas nej vytiahne na pódium Dianu Mórovú. Postaví ju tak, aby bola k nemu po celý čas obrátená chrbtom a nevedela, čo sa bude diať. A ona to veru netuší, len diváci, ktorí vidia dvojicu zboku, zataja dych. Fakír vezme do úst meč s akýmsi tanierikom a v mihu oka vydesenú Dianu v bielych šatách zdvihne do výšky: „Vôbec som nevedela, čo budem robiť. Veľmi som sa bála, ale dôverovala som mu. Je to obdivuhodné číslo,“ povedala Diana. Pozrieť si ho môžete už túto nedeľu o 20.30 na TV JOJ.

Prečítajte si tiež: