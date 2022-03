Diana Mórová vo februári 2020 všetkým divákom vyrazila dych. Vo filme Sviňa si strihla poriadne drsný sex na gauči a nemala problém odhaliť aj nahé prsia. Na podobné natáčania je však herečka už zvyknutá, keďže v minulosti sa pred kamerami v Evinom rúchu viackrát objavila. Napriek tomu, že nedávno oslávila už 52 rokov, rozhodne sa nemá za čo hanbiť. A svoje nahé krivky ukáže opäť.

Televízia JOJ totiž chystá dlhoočakávanú novinku – krimi seriál, ktorý vás zdvihne zo stoličiek. 8-dielnu minisériu, rukojemnícku drámu Ultimátum, v ktorej si zahrajú viaceré herecké esá ako Ján Koleník, Milan Bahúl, Ester Geislerová, Sväťo Malachovský, Dušan Cinkota, Diana Mórová či Peter Kočiš. Mórová už na novinárskej premiére 1. časti tohto seriálu prezradila, že ju neminie sexuálna scénka.

Premiéra slovenského seriálu "Ultimátum" v Bratislave. Na snímke Diana Mórová. Zdroj: EMIL VAŠKO

Bola s tým v pohode? „Pozrite sa, iné americké herečky sa vyzliekali. Dôležitý je kameraman a režisér, ktorý vie, ako spracovať nahú scénu. Vidím, ako pracuje s kamerou a obrazom, a verím, že to nastrihal dobre. Ide o scénku, keď tajomníčka (Diana Mórová, pozn. red.) nejde na trenažér a jednoducho luskne a ide so svojím bodyguardom, lebo si chce uvoľniť myseľ. Dúfam, že to tak nastrihá, lebo sme to tak točili. To, čo sme tam technicky robili a hrali, možno bude vyzerať smiešne, ale vo výsledku to bude brutálna ‚milovacia‘ scéna,” povedala nám Diana.

„Dvadsať ľudí bolo okolo mňa (smiech). Ale keď ste prirodzení, tak sú aj všetci okolo. No tak čo, tak si ma všetci vykukali! Pre nich je dôležitý ten výsledok, ten obraz a kto je profesionál. Aj my chodíme na kúpaliská a vykukávame chlapov – a zase naopak – to je v poriadku. Ale toto musíte odbúrať ako v práci! Sú tam diváci a musíte vykonať prácu, a keď ju robíte presvedčivo, všetci zabudnú, že sa pozerajú na nahé telo,“ pokračovala Diana, ktorá tak celkom určite poteší nejedno pánske oko.

„Dôležité je, ako to chce režisér nasnímať, napr. aj vo filme Sviňa. Veľmi závisí od režiséra aj kameramana, ako použije tú sexuálnu scénu. Môžete byť vyzlečení, ale nakoniec zistíte, že použije len niektoré obrázky a divák si možno pomyslí, že ani som vyzlečená nebola, ale pritom som bola. Je veľmi dôležité, ako tie obrázky vyskladá. Sú viaceré opakovania, máte širšiu kameru, potom sa točia detaily, potom z iného uhla, dosť dlho to trvá. Možno aj päť hodín. Všetky scénky trvajú dlho nasnímať,“ dodala. Na seriál Ultimátum sa môžete tešiť už od 26. marca 2022 na JOJ.

Anketa Tešíte sa nahé scénky Mórovej v novinke Ultimátum? Áno 0% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Diana Mórova sa zmenila na NESPOZNANIE: Z krásnej divy je dedinská žena. Ejha, Didi, to si ty?

Prečítajte si tiež: