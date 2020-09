Herečka Diana Mórová (50) sa ešte počas prázdnin vybrala do Slovenského národného divadla, ktorého je sama členkou, aby si vychutnala veľký program v rámci ukončenia sezóny. Ten bol pre pandémiu posunutý.

Program k ukončeniu divadelnej sezóny býva vždy v júni. No keďže divadlá boli zavreté, vychutnať si ho fanúšikovia kultúry mohli až cez prázdniny. Nedala si ho ujsť ani členka činohry Diana Mórová, ktorá do SND zavítala aj so synom Quidom, ktorého má s Jurajom Mokrým. Zachytiť sa ich podarilo markizáckej Smotánke, ktorá reportáž v sobotu odvysielala. Quido má už 14 rokov a o chvíľu prerastie aj svoju slávnu mamu.

Quido ako malý chlapček. V tom čase tvorila Diana ešte pár s Jurajom Mokrým. Zdroj: Oliver Balog

