Šou Let´s Dance bude prvýkrát moderovať Viktor Vincze. Štafetu prevezme od jeho manželky Adely Vinczeovej, ktorá bude tentokrát sedieť v porote. Spoločnosť jej budú robiť už tradične bývalá profesionálna tanečníčka Tatiana Drexler a choreograf Ján Ďurovčík. Markíza do tohto projektu zlanárila skutočne zvučné mená. Kristínu Svarinskú, Marka Fašianga, Dominiku Cibulkovú, Attilu Végha, Fera Joka, Zuzanu Kubovčíkovú Šebovú, Aichu z Love Island, Adama Bárdyho, Michala Kovačiča a aj herečku Dianu Mórovú. A práve ona bude mať oproti všetkým najväčšiu výhodu. Diana totiž v minulosti súťažila až v troch tanečných šou. A dve z nich dokonca vyhrala!

V roku 2006 sa predviedla v šou Hviezdy na ľade, ktorú, paradoxne, napriek tomu, že zo začiatku ledva vedela stáť na korčuliach, celú vyhrala. Excelovala z kola na kolo a na jej výkony sa diváci zakaždým najviac tešili. Štyri roky na to drela parket v tanečnej šou Show dance, ktorú síce nevyhrala, ale tešila sa z druhého miesta. Prvenstvo sa vtedy ušlo Zuzane Mauréry. Na Mórovú však rozhodne v jednej veci zakaždým nikto nemal. Neustále predvádzala sexi kostýmy a svoj typický temperament, z čoho muži pred obrazovkami doslova šaleli. Prešlo päť rokov a Diana zas hviezdila na parkete, tentoraz ju oslovili do jojkárskej šou Tanec snov. A hoci to bol pre ňu v poradí už tretí tanečný projekt, aj v tomto excelovala najviac. Jej vystúpenia boli nabité vášňou a erotikou. Niet divu, že celú šou v roku 2015 vyhrala.

Mórová totiž už roky potvrdzuje, že vek je skutočne iba číslo. Herečka nemá problém predviesť svoje sexi krivky pred kamerami či na doskách, ktoré znamenajú svet. Diváci jej nahé telo mohli vidieť nielen vo filme Sviňa, v seriáli Keby bolo keby či v divadelnom predstavení „Venuša v kožuchu”. Už teraz je preto jasné, že svojej povesti neostane nič dlžná ani v Let´s Dance. Máme sa na čo tešiť!

“Keď sa začne šou, budem mať 52 rokov. Je hrozné byť niekde najstarší (smiech). Ale povedala som si v tejto dobe, keď je taká smutná a nemôžeme chodiť na diskotéky, kluby sú zavreté, že tanec je naozaj afrodiziakum, ktoré rozvibruje všetky čakry tela a ľudia sú potom milí. Mám pocit, keď budeme tancovať a diváci to budú sledovať, budú mať tento pocit a budeme všetci usmievaví a šťastní,” prezradila nám Mórová, ktorá si je vedomá aj toho, že bude odhaľovať svoje krivky.

“Sexi outfity? To je spojené s tréningom tela. To, keď netrénujete, ono to vyprchá. Pravidelne cvičím, lebo by som neudýchala predstavenia, ale tanec je o iných častiach tela. Celý deň sme sa fotili v opätkoch a ja som si necítila nohy. Je to o zvyku. Trénovať začíname asi od polovice februára. Budú krásne tanečníčky a fešní, vysokí tanečníci! Úplne že wau! Bude sa na čo pozerať,” neskrývala nadšenie a dodala: “Možno si niekto povie, kam sa hrabe zas tá Mórová! Nikam sa nehrabem. Ženy po 50-ke sa nemusia ničoho báť. Chceme možno ukázať cestu, že sme stále mladé a temperamentné.”

