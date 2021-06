Diana prijala pozvanie do internetovej relácie Markíza Backstage s Luciou Hlaváčkovou. Podľa čoho rodičia vyberali mená svojim deťom? „Meno Izabelka sme si hneď vybrali v kalendári ako jasného víťaza. Pri synčekovi sme ho vyberali dlho a s menom Tristan prišiel Roman a mal tie správne páky na to, aby ma presvedčil,” priznala mamina, ktorá prezradila aj to, aký je Roman otec. „Áno, veľmi mi pomáha. Neviem si pri dvoch deťoch predstaviť, že otec nepomáha. Roman bez problémov prebaľuje, kúpe, aj keď je radšej, keď kúpem ja a my sa doma smejeme, že keby mohol, aj nadojčí (smiech),” vychválila ho. „Roman je veľmi zlatý, lebo okrem dní, keď vstáva do Telerána, tak v noci, keď sa malý zobudí, on ho okamžite prebalí. Takže mi pomáha aj v noci,” dodala.

Diana Hágerová a Roman Juraško Zdroj: instagram.com/Diana Hágerová

