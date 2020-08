Keď Dianu Hágerovú jej partner Roman Juraško požiadal o ruku, ona vraj absolútne netušila, že sa k niečomu schyľuje. „Prekvapili ma aj s Izabelkou na jej narodeniny,“netají sa Hágerová, no s prípravami na svadbu sa neponáhľa. „Nevnímame to ako povinnosť, zobrať sa do roka a do dňa. Chceme, aby svadba bola pre nás krásnou spomienkou, a keďže do označenia ,nás' už patrí aj dcérka, počkáme, kým trošku vyrastie, aby sa tam mohla poriadne vytancovať,“ hovorí markizáčka. Akú chlapskú zábavku mala Diana, o ktorej nikto nevie? Dozviete sa v Báječnej Žene č. 34!

Hágerová s dcérou Izabelkou. Zdroj: Instagram.com/dihager

Mohlo by vás zaujímať: