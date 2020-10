Seriálová Julka sa len nedávno nepríjemne zranila a skončila so sadrou na ľavej nohe až po koleno. Vytkla si členok a praskla jej kosť. „Stalo sa jej to na ihrisku, keď bola vonku s kamarátkou. Zvládla to dobre, horšie bolo, keď jej povedali, že ju musia operovať. Nakoniec k tomu nedošlo, dali jej len sadru a na tú si už zvykla. Aj s barlami už normálne chodí, ale bude to trvať šesť týždňov,“prezradil jej otec pre markiza.sk.

Hviezdyzo seriálu Oteckovia. Zdroj: tv markíza

Malá brunetka bude mať na nohe sadru mesiac a pol. Tvorcovia však všetko pripravujú tak, aby si to diváci a fanúšikovia nevšimli.