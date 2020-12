Otázky pre hercov:

1. Aké darčeky by ste chceli dostať od Ježiška?

2. Čo máte na Vianociach najradšej?

3. Bez akých rozprávok si neviete predstaviť Vianoce?

4. Koho zo seriálu Oteckovia obdarujete darčekom?

Izabela Gavorníková

1. Mne by, samozrejme, stačili maličkosti. Ale mám, bohužiaľ, aj veľa tipov, čo by som si prosila, napr.: lávovú lampu, oblečenie a nejaké veci z kozmetiky. A veľmi sa mi páčia aj veci od slávneho návrhára oblečenia Karla Lagerfelda, napr. jeho tenisky alebo tričko.

2. Na Vianociach mám najradšej tú chvíľku, keď sme ja, rodičia a moja sestrička Sofinka pri jednom stole a máme veľa dobrôt. Je to super atmosféra. Pred tým, ako si dáme večeru, si podávame pohár naplnený vodou, na dne je minca a postupne si po jednom hlte odpíjame. Je to taký starý zvyk. A, samozrejme, milujem tú chvíľu, keď rozbaľujem darčeky. Alebo keď si púšťame vianočné piesne a pri tom tatinko pripravuje sviatočnú večeru, sestra aranžuje misu s ovocím, maminka pečie medovníčky a ja tvarohovú štólu. A ešte veľmi rada ozdobujem stromček.

3. Milujem Vianoce aj preto, lebo v televízii dávajú veľa rozprávok. Rada pozerám Princeznú so zlatou hviezdou, Popolušku a Sám doma. Všetky rozprávky, čo dávajú na Vianoce, sú super.

4. Veľmi rada by som obdarovala moju milovanú Dadu Duditšovú, lebo ona si určite niečo zaslúži. Aj decká Danka, Lauru, Maroška a Tobiaska. Aj Karinku, lebo je to super parťáčka. Neboj, Vladko (môj seriálový otecko), aj tebe sa nejaké vínko ujde.

Karin Qayumová

1. Ja si prajem, aby sme boli všetci zdraví a šťastní a aby sa toto náročné obdobie už skončilo.

2. Vždy sa teším na úžasné jedlo, na vôňu vianočných „snackov“ a čas strávený s rodinkou.

3. Sám doma. Nikdy ma tento film neomrzí a pozerám ho každý rok. Všetky časti.

4. Túto „infošku“ vám vopred prezrádzať nemôžem, aby to bolo prekvapenie.

Pokračovanie na ďalšej strane: