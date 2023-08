Dušan Kaprálik mal štyri deti - dcéru Zuzanu a syna Martina z prvého manželstva a dvojičky Ondreja a Danku z druhého manželstva. Herecký talent v jeho rodine sudičky rozdávali jedna radosť a okrem Dušana Kaprálika sa na cestu herectva vydali aj deti Martin, Zuzana aj Ondrej, a takisto aj Martinova manželka a ich deti. Preto nie je zriedkavosťou, že sa pred kamerou či v dabingu ocitli všetci naraz. „Keď sme prišli do dabingu a boli sme tam až štyria, tak nám hovorili, že je to ‚prekaprované‘," smial sa Kaprálik v minulosti v rozhovore pre ta3.

August 2023: Vo veku 75 rokov zomrel herec Dušan Kaprálik. Zdroj: Nová scéna

Herec si v živote prešiel obrovským trápením. Jeho prvá manželka Helena Romančíková († 33) totiž zomrela na kolaps obličiek, keď mali ich deti len 9 a 6 rokov. „Nikdy sme nepociťovali nedostatok lásky, otec to zvládol bravúrne,” uviedla v minulosti jeho dcéra Zuzana. Do roka boli opäť ako kompletná rodina, pretože si našiel novú partnerku, šermiarku Silviu, ktorú si zobral za ženu. S druhou manželkou mal dvojičky. Syna Ondreja a dcérku Danku, ktorá sa narodila ako druhá. Pri pôrode však nastali neočakávané komplikácie. Lekári ju nešťastne pridusili a vznikla jej mozgová obrna s trvalými následkami.

„Mať doma postihnuté dieťa nie je jednoduchá vec, ale paradoxne viac dostávate, ako dávate. Kto má doma 30 rokov dieťa, ktoré je stále dieťa? Nemá to nikto iný len ten, kto má postihnuté dieťa. Tá láska, tá bezprostrednosť. Zmieri vás to so životom," prezradil herec v minulosti. No a práve spomínaná dcéra Danka sa tiež navždy prišla rozlúčiť s milovaným oteckom v utorok do bratislavského krematória.

A čo hercovi pomohlo prekonať všetky rodinné tragédie? „Život netreba brať veľmi vážne. Teda, život áno, ale seba nie príliš vážne. Človek musí mať od seba odstup a tá tragikomičnosť je najkrajšia vec na divadle, ale aj v živote. Mne sa stalo v živote veľa tragických vecí, ale človek pri nich nesmie ostať, treba ísť ďalej. Tá komika pomáha sa cez to preniesť a žiť ďalej."