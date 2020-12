Moderátorka Adriana Kmotríková (50) sa nikdy na zlé finančné podmienky sťažovať nemusela. Aj po odchode z JOJ-ky má nové skvelé zamestnanie, okolo seba milujúcu rodinu a spolu so svojimi deťmi Lindou (19) a Tomášom (20) bývajú v luxusnej vile v Záhorskej Bystrici. No keďže jej ratolesti sú už dospelé, dostali dar, z ktorého sa vám zatočí hlava.

Adriana Kmotríková je pôvodom z východného Slovenska, konkrétne z Košíc. No už roky býva v Bratislave v Záhorskej Bystrici. Krásnu luxusnú žltú vilu si kúpila v roku 2004, kde ešte donedávna bývala so svojimi dvomi deťmi. V roku 2015 kývla na natáčanie relácie Sladký život, kde čiastočne ukázala, ako to u nich doma vyzerá. Divákov vtedy zaujala najmä priestranná obývačka, v ktorej má snehobiely klavír, kozub, obrovskú sedaciu súpravu a jej veľký portrét nad televízorom. Samozrejme, súčasťou je aj priestranná terasa, zasklený bazén či obrovský pozemok.

Adriana zmenila účes. Zdroj: TA 3

Samotná vila má 235 m². A aj keď ide o obrovský priestor, dospelé deti potrebujú mať aj vlastné súkromie. Ako nám sama nedávno prezradila, okrem práce rieši aj väčšie zmeny v bývaní. Nie však vo svojom. Naplno ju momentálne zamestnáva úprava luxusného dvojdomu jej detí.

Podľa aktuálneho výpisu z katastra nehnuteľností sú Linda a Tomáš od marca tohto roka majiteľmi obrovského pozemku, len pár kilometrov od vily im mamy. Dcéra Linda sa stala majiteľkou pozemku s rozlohou 485 m² a Tomáš dostal o niečo väčší, s rozlohou 535 m². Nehnuteľnosť už na prvý pohľad vyzerá luxusne a honosne. Okolo haciendy sa nachádza vysoký plot, parkovacie miesta a priestranný pozemok za domom. Ich otcovi Ivanovi Kmotríkovi patrí takmer 7 ďalších nehnuteľností v okolí svojich detí.