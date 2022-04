Denisa Mendrejová a Slavo Hatina ml. majú spolu dve dcérky. Staršiu Grétku a mladšiu Hannah. Napriek tomu, že im všetci predpovedali rýchly koniec, vydržalo im to spolu až 9 deväť rokov. V roku 2019 sa však rozišli. Dôvod ani jeden z nich nekomentoval. A teraz vyšlo najavo, že po rozchode rozhodne kamarátmi neostali. V nedeľu večer Denisa uverejnila zúfalý odkaz na Instagrame, že bývalý partner jej uniesol deti a podala na neho trestné oznámenie. Krátko nato jej dcéry doniesol domov, no ona ako matka prežívala päť dní plných strachu, keďže nevedela, čo je s nimi. Nám teraz napísala, čo sa presne stalo.

„Za posledné tri roky, čo s pánom Hatinom netvorím pár, sa udialo veľmi veľa situácií, v ktorých som ja pre dobro a pokoj detí a rodiny ustúpila a on nadobudol pocit, že ma môže neustále tlačiť do kúta. No pri poslednej situácii, ktorá sa odohrala v stredu 13. 4., som si povedala, že už naozaj stačí a musím si určiť hranice, ktoré naozaj nemôže prekračovať. Som žena, hlavne matka a chcem pre svoje deti to najlepšie. Preto so Slavom fungujeme na základe neodkladného opatrenia, ktoré určuje styk s deťmi,” začala Denisa.

„Slavo nedodržuje toto opatrenie niekoľko rokov. Deti zo školy v termíne, keď má určený styk, nevyzdvihne alebo práve naopak, tak ako sa stalo minulý týždeň, mi deti zo školy zobral a bránil mi v styku s nimi až do nedele 17. 4. Pokým som nepridala na Instagram príbeh o tom, čo sa stalo. Áno, napísala som mu niekoľkokrát, že pokiaľ mi deti neprivezie do štvrtka 8.00 h, tak ako má určené súdom, budem to nútená riešiť súdnou cestou. Na to nereagoval a deti mi nedoviezol. Nenapísal, či sú v poriadku, kde sa vlastne nachádzajú a či nechcú ísť za mnou. Vo štvrtok som bola na polícii podať na neho trestné oznámenie. Ale od štvrtka do nedele sa nič nedialo,“ pokračovala Mendrejová, ktorá v nedeľu pridala aj fotku s uplakanou dcérkou v náručí.



„Na úrade sociálnych vecí a rodiny, kde som chcela podať ohlásenie na to, že mi boli unesené deti a ja sa k nim neviem dostať, ma odbili s tým, že mám ísť na políciu a v utorok priniesť trestné oznámenie, že to založia do spisu. Reakcia polície, keď som jej opäť v nedeľu volala, aby so mnou išla hliadka na adresu bydliska otca, pretože sa neviem dostať k deťom, bola, že mi oznámila, že mám ísť na miesto, kde som podávala trestné oznámenie a spýtať sa, aké kroky vo veci podnikli. Takže naozaj súčinnosť týchto inštitúcií v prospech matky, ktorej protiprávne zobral bývalý partner deti, bola na bode mrazu. Tu si očividne naozaj môže otec vziať deti, keď sa mu zachce, bez toho, aby sa s matkou dohodol – a vystaviť matku a hlavne deti stresu, pretože počas sviatkov sme mali s deťmi naplánovaný program, na ktorý sa deti tešili, no bohužiaľ sa stali rukojemníkmi otca, ktorý nedodržuje nielen rodičovské dohody, ale ani súdne rozhodnutia. Všetky ďalšie kroky budem riešiť so svojím právnym zástupcom a dúfam, že už sa takáto situácia nebude nikdy opakovať a otec mojich detí pochopí, že takýmto chovaním ubližuje hlavne deťom a až potom mne,“ dodala utrápená Mendrejová.

