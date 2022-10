Denisa podľa svojich slov obviňovala samu seba z toho, že bola taká tlstá. Rodičia ju opustili, keď bola malá a toto trápenie si nesie po celý život. Počas Extrémnych premien však nastal zlom, keď mame odpustila. Blondínka začala chudnúť, keď jej ručička na váhe ukazovala 170 kg. Vďaka Marošovi Molnárovi schudla 68 kíl, na 102 kg. Koľko váži dnes, 4 mesiace od galavečera? „Aktuálne sa držím na váhe z galavečera. Teraz som tak na 101kg. Ešte som nepokorila stovku, ale aj to príde čoskoro. Potrebovala som sa dať do poriadku po operácii. Dať čas svojmu telu, aby sa zregenerovalo. A robila som všetko pre to, aby som si udržala to, čo som si vydobyla za ten rok,” prezradila pre markiza.sk.

Denisa Juhász (27) z Bratislavy sa vyjedla na 170 kíl. Zdroj: tv markíza

Po plastickej operácii ovisnutej kože neobišli ani ju problémy. „Mám za sebou operáciu brucha. Bolo to pre mňa veľmi náročné obdobie. Myslela som, že to budem zvládať omnoho lepšie. Bohužiaľ, hojenie trvalo dlhšie, bola to pre mňa náročná operácia. Cvičiť som nevládala, ale chodila som na dlhšie prechádzky a dodržiavala stravu, nech si udržím váhu,” povedala s tým, že konečne sa vie na seba pozrieť. „Konečne sa viem na seba pozrieť. Čo je obrovský pokrok. Som omnoho spokojnejšia sama so sebou aj keď viem, že ma čaká ešte dlhá cesta k vytúženému zovňajšku. Ale vidím úplne iného človeka ako predtým. Mám viac sebavedomia a cítim sa lepšie sama so sebou,” hovorí.