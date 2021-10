Výbušný Miro sa pred všetkými pochytil s Peťou. Keď jej ukázal vulgárne gesto, už jej rupli nervy a nahlas povedala niečo, čo doteraz dusila v sebe. „Poďme si pospomínať, čo sa dialo, keď som prišla na Farmu. So Stankou si bol pohádaný a neustále si mi hovoril, aká je Miška pekná a či by si si s ňou mohol začať. Je to na kamerách! A povedal si, že Miška je lepšia ako Stanka,” vytiahla eso z rukáva Peťa. Stanka tieto slová iba v tichosti vstrebávala. Po raňajkách odišla k ich pietnemu miestečku a citovo sa zrútila.

Sklamanej Stane tiekli po tvári slzy ako hrachy. Zdroj: tv markíza

„Je to hajzeľ a chrapúň. Miro je človek, ktorý klame do očí nielen mne, ale klame do očí aj ostatným. Ja som pravdu o istých veciach vedela, šanca, ktorú som mu dala naposledy, bola naozaj posledná a od tohto momentu je to medzi mnou a ním nadobro skončené,” plakala do kamery.

Stanka sa o Mirovi dozvedela ďalšie nepríjemné veci. Zdroj: tv markíza

„Ale som na seba hrdá v jednej veci, že som nikdy nepodľahla, keď na mňa mal nejaké sexuálne narážky, keď sa ma dotýkal, keď bol urazený, že som nudná, lebo mu nedovolím, aby sa ma dotýkal tam, kde nechcem. Som hrdá, že som mu to nedovolila, lebo som žena, ktorá má svoju hrdosť,” opakovala neustále a po tvári jej stekali slzy ako hrachy. A to Stanka ešte stále netuší kľúčovú vec, že Miro mal počas celého ich vzťahu v Anglicku frajerku, ktorá sa na to všetko musela pozerať. Ako to dopadne? Žeby mu opäť raz odpustila? Viac uvidíte dnes večer na Markíze.

Anketa Hodia sa podľa vás Miro a Stanka k sebe? Áno, sú spolu zlatí a držím im palce! 7% Absolútne nie! Ona je hysterka, on agresor. 93% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: