Smrť populárnej herečky bola nečakaná a preto nestihla zanechať poslednú vôľu. Podľa informácií denníka Aha! notárka spoločný majetok manželov vyčíslila na sumu 501 396,51 eura. Spadá do toho vila v Záběhlicích, Šafránková ešte vlastnila dom v Šlapaniciach a potom Libuške patrila štvrtina pozemkov v obci Lomnice u Tišnova a auto, v ktorom herečka jazdievala. Vdovcovi Abrhámovi tak pripadla polovica zo spoločného majetku, a to 250 698,26 eura. Prenechal ho však synovi, ktorý ho v dedičskom konaní zastupoval. Herec aktuálne zápasí so zdravotnými problémami a je odkázaný na invalidný vozík. Abrhám žije so synom a s jeho manželkou Ľudmilou a vnukmi v Liběchove.

Prečítajte si tiež: