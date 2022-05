Dedičstvo po Libuške Šafránkovej († 68) činilo viac ako 250-tisíc eur. Podľa ďalších informácií českého denníka Aha! sa Abrhám pred smrťou vyrovnal aj so svojou staršou sestrou Boženou alias Bocou Abrhámovou (87). Prekladateľka a redaktorka bola pred rokmi spoločne s bratom majiteľkou jednej tretiny a neskôr jednej pätiny tzv. Abrhámovej tehelne v Kunovicicah. Obaja do nej investovali nemalé peniaze a Josef bol do smrti svojej sestre za výraznú pomoc s tehelňou vďačný. Ako presne sa s ňou vyrovnal, zatiaľ nie je jasné.

Josef Abrhám, Libuška Šafránková a Dagmar Havlová v roku 2019 na pohrebe Stanislava Zindulku. Zdroj: Instagram Dagmar Havlová

Keď sa minulý rok riešilo dedičstvo po Libuške, ťažko chorý Abrhám učinil rozhodnutie – všetko, čo mal dostať po milovanej manželke, dal rovno prepísať na syna. Dedičstvo zahŕňalo vilku v Záběhliciach, auto Škoda Fabia aj štvrtinu pozemkov v obci Lomnice u Tišnova. Mladý Josef otca u notára zastupoval, herec už bol na pokraji svojich síl. A to už skôr na Abrháma ml. prepísala jeho mama Libuška rodinný dom v Šlapaniciach pri Brne, z ktorého ešte predtým vyplatila svoju sestru Mirku Šafránkovú-Drozdovú (63).