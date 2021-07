Hviezda Oteckov Kobielsky nedá na rodinku dopustiť. Keďže od seriálu a inej práce má teraz letnú pauzu, voľný čas využil na dovolenku, ktorú si užil so svojimi najmilovanejšími. A herec si vybral Chorvátsko. „Dobre bolo,” zhodnotil stručne, no výstižne ich výlet a pochválil sa na Instagrame pár zábermi. „Krásna rodinka.” „Ste veľmi krásni, Vladko,” reagovali mu ľudia na zábery a bez povšimnutia neostala ani jeho prostredná dcéra Klára. „Máte nádhernú dcéru,” odkázala mu istá Adinka. Z hercovej dcéry skutočne rastie krásna slečna, ktorá by sa v budúcnosti pokojne uživila aj ako modelka.

Vladimír Kobielsky s deťmi na snímke v roku 2010. Zdroj: archív A.K.

