Peter Dvorský partí medzi našich najlepších tenoristov. Počas svojej aktívnej kariéry spieval na najvychýrenejších miestach po svete. Jeho manželka Marta, rovnako ako jeho rodina, ho v tom vždy podporovala.

Peter Dvorský a Iveta Malachovská. Zdroj: MATEJ KALINA

Dvorský je otcom dvoch dcér. Mladšej Marty a staršej Kristíny. A práve spevákova staršia dcéra je mamou už 15-ročného mladíka Martina, ktorý je zatiaľ jediným vnukom operného speváka. Celá rodina preto nemohla chýbať ani na nedávnej premiére dokumentárneho filmu o Petrovi Dvorskom. O Martinovi je známe, že má veľmi rád umenie.

„To je môj najväčší parťák, aj on inklinuje k umeniu. Veríme, že bude maľovať. Už teraz mu to ide,“ prezradil nedávno hrdý dedko v týždenníku Plus 7 DNÍ. Martin rovnako ako jeho mama a jeho teta Marta (Dvorského dcéra, pozn. red.) v dokumente prezradili, ako ho obdivujú. Z malého Martina už vyrástol riadne urastený mládenec, ktorý výškou už dávno prerástol i slávneho otca. Umelcov vnuk si dokonca nechal mierne narásť vlasy. Rodinke to v ten večer spolu veľmi pristalo.