Dcérka Sajfu a Veroniky Ostrihoňovej Sára rastie ako z vody. V septembri oslávi dva rôčky, no už teraz vidieť, že je to veľká výmyselníčka.

Malá Sára robí rodičom obrovskú radosť. „Bob the Builder" je nachystaný na rannú šichtu. Od drobných rekonštrukčných prác až po veľké prestavby. Od starého kúpeľňového jadra až po natiahnutie optických káblov. Ak treba pomôcť, tak napíšte správu a my sa vám asi neozveme, lebo už máme aj tak dosť roboty,” napísal Sajfa k rozkošnej fotke svojej dcérky. Tá si do batôžka zbalila všetko, čo videla poruke a zvŕtala sa pred zrkadlom.

Sajfa a Veronika Cifrovci. Zdroj: Instagram

